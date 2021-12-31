Об’єднання ОЕСУ з Європою не потребує будівництва нової інфраструктури – ENTSO-E

НЕК «Укренерго» опублікувала стислий огляд дослідження синхронного об’єднання енергосистем континентальної Європи та України/Молдови, проведеного Консорціумом ОСП ENTSO-E.
Про це пише пресслужба Укренерго.
Метою дослідження було вивчення можливості синхронізації енергосистеми України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи, а також визначення можливих технічних перешкод на шляху синхронізації, а також заходи щодо їх усунення. Ключовий висновок дослідження – синхронізація енергосистем України та Молдови з енергооб’єднанням країн континентальної Європи ENTSO-E можлива. Це об’єднання можливе без додаткових заходів та будівництва чи модернізації інфраструктури.
29 грудня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) затвердила зміни до Кодексу системи передачі. Це дозволить провести системні випробування у ізольованому режимі роботи Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України у складі енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E). Перед приєднанням до ENTSO-E Україна має пройти ізольований режим, коли енергосистема країни (ОЕС) фізично від’єднається від енергосистеми Білорусі та РФ.
«Термінал» писав, Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтримує сертифікацію НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі європейського зразка.