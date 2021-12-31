Об’єднання ОЕСУ з Європою не потребує будівництва нової інфраструктури – ENTSO-E

Обновлено: Декабрь 31, 2021. Тэги: ,

Об’єднання ОЕСУ з Європою не потребує будівництва нової інфраструктури – ENTSO-E

НЕК «Укренерго» опублікувала стислий огляд дослідження синхронного об’єднання енергосистем континентальної Європи та України/Молдови, проведеного Консорціумом ОСП ENTSO-E.

Про це пише пресслужба Укренерго.

Метою дослідження було вивчення можливості синхронізації енергосистеми України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи, а також визначення можливих технічних перешкод на шляху синхронізації, а також заходи щодо їх усунення. Ключовий висновок дослідження – синхронізація енергосистем України та Молдови з енергооб’єднанням країн континентальної Європи ENTSO-E можлива. Це об’єднання можливе без додаткових заходів та будівництва чи модернізації інфраструктури.

29 грудня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) затвердила зміни до Кодексу системи передачі. Це дозволить провести системні випробування у ізольованому режимі роботи Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України у складі енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E). Перед приєднанням до ENTSO-E Україна має пройти ізольований режим, коли енергосистема країни (ОЕС) фізично від’єднається від енергосистеми Білорусі та РФ.

«Термінал» писав, Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтримує сертифікацію НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі європейського зразка.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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