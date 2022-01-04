2022-01-04: Ціни на нафту стабільні після стрибка напередодні

Обновлено: Январь 04, 2022. Тэги: , , , , , , , ,

2022-01-04: Ціни на нафту стабільні після стрибка напередодні

Ціни на нафту слабо зростають перед черговим засіданням ОПЕК+.

Про це пише Investing.com.

Міністри моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC), а потім і міністри всіх країн ОПЕК+ зустрінуться, щоб обговорити ситуацію на нафтовому ринку та ухвалити рішення — чи змінювати план з нарощування нафтовидобутку на 400 тис. б/д у лютому, прийнятий у липні 2021 року.

Джерела агентства Bloomberg в ОПЕК+ повідомляють, що організація має намір вкотре зберегти ухвалений раніше план. ОПЕК вже переглянула прогноз нафтового ринку на перший квартал 2022 року. Згідно з новим прогнозом, пропозиція нафти на світовому ринку в січні-березні перевищить попит на 1,4 млн барелів на добу (б/д). Попередній прогноз припускав, що перевищення пропозиції над попитом буде на 25% більше.

Зміна прогнозу зумовлено, головним чином, очікуваннями слабших, ніж передбачалося раніше, постачання нафти ринку країнами не-ОПЕК. Напередодні міністри ОПЕК на позачерговому засіданні обрали нового генерального секретаря організації — з 1 серпня 2022 року терміном на три роки обрано Хайтама Аль-Гайса (Haitham Al-Qais) з Кувейту, повідомила організація. Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:45 мск у вівторок становить $79,00 за барель, що на $0,02 (0,03%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $1,2 (1,5%) – до $78,98 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $76,10 за барель, що також на $0,02 (0,03%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. На час закриття торгів у понеділок вартість цих контрактів зросла на $0,87 (1,2%) і склала $76,08 за барель.

Автор:

(Всего статей: 19596)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: