2022-01-04: Ціни на нафту стабільні після стрибка напередодні

Ціни на нафту слабо зростають перед черговим засіданням ОПЕК+.

Про це пише Investing.com.

Міністри моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC), а потім і міністри всіх країн ОПЕК+ зустрінуться, щоб обговорити ситуацію на нафтовому ринку та ухвалити рішення — чи змінювати план з нарощування нафтовидобутку на 400 тис. б/д у лютому, прийнятий у липні 2021 року.

Джерела агентства Bloomberg в ОПЕК+ повідомляють, що організація має намір вкотре зберегти ухвалений раніше план. ОПЕК вже переглянула прогноз нафтового ринку на перший квартал 2022 року. Згідно з новим прогнозом, пропозиція нафти на світовому ринку в січні-березні перевищить попит на 1,4 млн барелів на добу (б/д). Попередній прогноз припускав, що перевищення пропозиції над попитом буде на 25% більше.

Зміна прогнозу зумовлено, головним чином, очікуваннями слабших, ніж передбачалося раніше, постачання нафти ринку країнами не-ОПЕК. Напередодні міністри ОПЕК на позачерговому засіданні обрали нового генерального секретаря організації — з 1 серпня 2022 року терміном на три роки обрано Хайтама Аль-Гайса (Haitham Al-Qais) з Кувейту, повідомила організація. Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:45 мск у вівторок становить $79,00 за барель, що на $0,02 (0,03%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $1,2 (1,5%) – до $78,98 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $76,10 за барель, що також на $0,02 (0,03%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. На час закриття торгів у понеділок вартість цих контрактів зросла на $0,87 (1,2%) і склала $76,08 за барель.