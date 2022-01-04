АГКУ попереджає про «катастрофічні наслідки» держрегулювання цін на газ

Асоціація газовидобувних компаній України (АГКУ), яка об’єднує провідні газовидобувні підприємства державної та приватної форми власності, звертає увагу на загрози втручання держави у регулювання ціни на природний газ, видобутий приватними компаніями.

Така інформація розміщена на сайті АГКУ заява.

«Прийняті 30 грудня 2021 року Кабінетом міністрів України постанови №1433 та №1435 є незаконними, та суперечать чинному законодавству, зокрема, закону України «Про ринок природного газу», адже передбачають, що починаючи з 1 січня до 30 квітня 2022 року включно, приватні газовидобувні компанії будуть зобов’язані щомісячно продавати 20% видобутого газу на товарній біржі за регульованою ціною. Застосування таких неринкових механізмів державного регулювання ціни буде означати відмову України від взятих на себе міжнародних зобов’язань у частині створення єдиного ринку газу, у том числі Договору про створення Енергетичного співтовариства та Угоди про асоціацію, а також відмову від подальшої імплементації цілої низки актів законодавства Енергетичного співтовариства у галузі енергетики», — наголосили в АГКУ.

Асоціація зазначає: у провідних європейських країнах влада йде шляхом підтримки населення та бізнесу, замість регулювання цін на газ.

«Влада йде шляхом підтримки населення та бізнесу: надає пільги та субсидії для вразливих домогосподарств користуючись коштами держбюджету, тимчасово знижує податки для компаній та вводить одноразові виплати для споживачів. Неринкові механізми та емоційні рішення не лише не допоможуть врегулювати енергетичну кризу в Україні, а й навпаки, поглиблять її ще більше та призведуть до ще більшої імпортозалежності в майбутньому», — відзначили в асоціації.

Зупинка інвестиційної діяльності призведе до щорічного падіння газовидобутку, зменшення податків у державний та місцевий бюджети, скорочення робочих місць в секторі та суміжних галузях, наголосили в АГКУ. Також державне втручання у ринок газу негативно вплине й на інвестиційну привабливість України на міжнародній арені.

«Державне регулювання ціни на видобутий газ – це абсолютно неринковий механізм, через який, без перебільшення, ми можемо втратити власне газовидобування. Якщо ми створили ринок газу в Україні, то треба працювати за правилами, адже ключовим аспектом роботи будь-якого інвестора є довіра до держави. Долати енергетичну кризу потрібно опираючись на досвід європейських країн, а не завдяки обмеженням чи примусовим діям, які направлені на діяльність приватних газовидобувників», — наголосив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Як розповіли в асоціації, за ініціативи органів державної влади та за участі газовидобувних підприємств було проведено ряд зустрічей з метою пошуку шляхів зменшення негативного впливу аномальних стрибків цін на природний газ на економіку України, в результаті яких було напрацьовано прозорий, ринковий, швидкий та зрозумілий механізм вирішення даної кризової ситуації.

«Попри це, Кабінетом міністрів України було фактично скасовано всі попередні домовленості, що унеможливлює оперативне розв’язання проблеми», — додали в АГКУ і закликали переглянути ухвалені рішення.

Нагадаємо, за останні п’ять років приватні газовидобувні підприємства наростили обсяги видобування природного газу більш ніж на 20%. За результатами 2021 року незалежні компанії видобудуть, за попередніми даними, 5 млрд кубометрів.