Ціни на газ в Європі знову перевищили $1000 за тисячу кубометрів

Ціна на газ в Європі знову вище $1000 за тисячу кубометрів у міру того, як в регіоні завершується святковий марафон, а новорічна відлига змінюється більш звичними для цього сезону температурами.

Передає Интерфакс.

У вівторок вранці найближчий (лютневий) ф’ючерс на TTF на біржі ICE Futures відкрився на позначці $1028 за тисячу кубів, а до середини дня досяг $1034.

Середня ціна газу на TTF (контракт «день вперед») в 2021 році була $556, в грудні — $1310 за тисячу кубометрів.

В кінці грудня на тлі природного зниження попиту в різдвяний тиждень і відлиги ціни йшли нижче $1000 і навіть нижче $800. Під час відлиги також зростає сила вітру, що збільшує ефективність роботи вітроенергетичних установок. Минулого тижня (з 27 грудня по 2 січня) внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі був у середньому 20,9% після 12,2% тижнем раніше (20-26 грудня). А в понеділок, 3 січня, він виріс до 23,5%, свідчать дані Асоціації WindEurope.

Відлига і свята допомогли Європі дещо відновити запаси газу в спустошених до небаченого рівня підземних сховищах. Чотири дні поспіль (з 30 грудня по 2 січня) закачування в них перевищує відбір. Поточний рівень запасів в ПСГ Європи становить 56,27%, що на 15 процентних пунктів нижче середнього показника за останні п’ять років.

Раніше Термінал писав, що 3 січня 2022 року транзит природного газу з РФ зменшився майже вдвічі.