Ціни на газ в Європі знову перевищили $1000 за тисячу кубометрів

Обновлено: Январь 04, 2022. Тэги: ,

Ціни на газ в Європі знову перевищили $1000 за тисячу кубометрів

Ціна на газ в Європі знову вище $1000 за тисячу кубометрів у міру того, як в регіоні завершується святковий марафон, а новорічна відлига змінюється більш звичними для цього сезону температурами.

Передає Интерфакс.

У вівторок вранці найближчий (лютневий) ф’ючерс на TTF на біржі ICE Futures відкрився на позначці $1028 за тисячу кубів, а до середини дня досяг $1034.

Середня ціна газу на TTF (контракт «день вперед») в 2021 році була $556, в грудні — $1310 за тисячу кубометрів.

В кінці грудня на тлі природного зниження попиту в різдвяний тиждень і відлиги ціни йшли нижче $1000 і навіть нижче $800. Під час відлиги також зростає сила вітру, що збільшує ефективність роботи вітроенергетичних установок. Минулого тижня (з 27 грудня по 2 січня) внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі був у середньому 20,9% після 12,2% тижнем раніше (20-26 грудня). А в понеділок, 3 січня, він виріс до 23,5%, свідчать дані Асоціації WindEurope.

Відлига і свята допомогли Європі дещо відновити запаси газу в спустошених до небаченого рівня підземних сховищах. Чотири дні поспіль (з 30 грудня по 2 січня) закачування в них перевищує відбір. Поточний рівень запасів в ПСГ Європи становить 56,27%, що на 15 процентних пунктів нижче середнього показника за останні п’ять років.

Раніше Термінал писав, що 3 січня 2022 року транзит природного газу з РФ зменшився майже вдвічі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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