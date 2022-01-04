Новим генсеком ОПЕК став представник Кувейту

Представники країн-членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) обрали Хайтама аль-Гайса новим генеральним секретарем організації.

Про це повідомляє France24.

«Конференція ухвалила рішення шляхом акламації призначити Хайтама аль-Гайса з Кувейту генеральним секретарем Організації з 1 серпня 2022 року терміном на три роки», — йдеться у заяві ОПЕК.

Аль-Гайс, який був представником Кувейту в ОПЕК з 2017 по червень 2021 року, обіймає посаду заступника директора розпорядника нафтової компанії Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Зазначається, що Аль-Гайс замінить нігерійця Мухаммеда Баркіндо, який був генсеком ОПЕК два терміни (по 3 роки) поспіль з травня 2016 року.

Як повідомлялося, Організація країн-експортерів нафти – це міжурядове об’єднання нафтовидобувних держав, кінцева мета якого полягає в стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти, серед них Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія. Водночас існує так званий формат ОПЕК+, до якого додатково долучилися Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Оман, Південний Судан, Росія та Судан.