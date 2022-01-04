Понад 20 енергоблоків ТЕС та ТЕЦ не працюють через брак вугілля

За даними НЕК «Укренерго», станом на 12:29 04 січня, в енергосистемі України не працюють 24 енергоблоки теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей через недостатній обсяг вугілля.
Про це пише Укренерго.
В енергосистемі не працюють: енергоблоки №10, 14, 15 Луганської ТЕС, енергоблоки №1, 2, 3 Вуглегірської ТЕС, енергоблоки №3, 5 Криворізької ТЕС, енергоблоки №5, 7 Запорізької ТЕС, енергоблоки №1, 2, 3, 7, 8, 10 Зміївської ТЕС, енергоблоки № 1, 2 Херсонської ТЕЦ, енергоблоки №4, 5, 6 Трипільської ТЕС; енергоблок №3, 4 Київської ТЕЦ5, енергоблок №2 Київської ТЕЦ6.
За даними міністерства енергетики України, станом на 4 січня запаси вугілля на складах теплоелектростанцій становлять 503, 2 тис. тонн.
Найбільше вугілля має Курахівська ТЕС – 100,1 тис. тонн, найменше забезпечена вугіллям Луганська ТЕС – 9,5 тис. тонн.