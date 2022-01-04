УЕБ: Приватних газодобувачів зобов’язали продавати 20% газу на біржі

Кабмін зобов’язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на товарній біржі «Українська енергетична біржаˮ.
Про це йдеться у постанові № 1433 від 30 грудня, яке опублікували на Урядовому порталі.
Так, 20% обсягу видобутого приватникам газу внесли до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.
Зазначена вимога не поширюється на державний «Нафтогаз України» та його дочірні компанії.
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