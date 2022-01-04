Європейська комісія запропонувала вважати деякі газові та атомні електростанції «зеленими»

У пропозиції стверджується, що газ та атомна енергія є ключем до переходу на більш чисту енергію.



Про це пише BBC.

«Необхідно визнати, що сектори викопного газу та ядерної енергії можуть сприяти декарбонізації економіки», – йдеться у пропозиції Єврокомісії.

У проєкті передбачені певні обмеження – АЕС у такому разі мають отримати дозволи на будівництво до 2045 року, а якщо йдеться про реновацію станцій, що діють, – це можливо для проєктів до 2040 року.

Крім того, потрібні певні гарантії поводження з відходами та виведення станцій з експлуатації. Для природного газу, «джерела енергії на перехідний період», інвестиції пропонують визнавати «стійкими» тільки для станцій, які викидають мінімальні обсяги вуглекислого газу, що експерти називають нереалістичними за наявних технологій – 100 г на кВт·год, та для станцій, які отримають дозвіл на будівництво до кінця 2030 року — 270 г на кВт·год.

Якщо більшість членів ЄС підтримають пропозицію, вона стане законом із 2023 року.

Раніше «Термінал» писав, Єврокомісія розглядає питання визнання атомної енергетики «зеленим» джерелом енергії.