Європейська комісія запропонувала вважати деякі газові та атомні електростанції «зеленими»

Обновлено: Январь 04, 2022. Тэги: , ,

Європейська комісія запропонувала вважати деякі газові та атомні електростанції «зеленими»

У пропозиції стверджується, що газ та атомна енергія є ключем до переходу на більш чисту енергію.

Про це пише BBC.

«Необхідно визнати, що сектори викопного газу та ядерної енергії можуть сприяти декарбонізації економіки», – йдеться у пропозиції Єврокомісії.

У проєкті передбачені певні обмеження – АЕС у такому разі мають отримати дозволи на будівництво до 2045 року, а якщо йдеться про реновацію станцій, що діють, – це можливо для проєктів до 2040 року.
Крім того, потрібні певні гарантії поводження з відходами та виведення станцій з експлуатації. Для природного газу, «джерела енергії на перехідний період», інвестиції пропонують визнавати «стійкими» тільки для станцій, які викидають мінімальні обсяги вуглекислого газу, що експерти називають нереалістичними за наявних технологій – 100 г на кВт·год, та для станцій, які отримають дозвіл на будівництво до кінця 2030 року — 270 г на кВт·год.
Якщо більшість членів ЄС підтримають пропозицію, вона стане законом із 2023 року.

Раніше «Термінал» писав, Єврокомісія розглядає питання визнання атомної енергетики «зеленим» джерелом енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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