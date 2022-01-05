2022-01-05: Нафта Brent торгується майже по $80 за барель

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI знизилися під час азійських торгів у середу.

Про це пише Investing.com.

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням у лютому торгуються за ціною $76,68 за барель, на момент написання цього коментаря опустившись на 0,40%. Мінімумом сесії виступила позначка $72 за барель. На момент написання матеріалу нафта WTI знайшла підтримку на рівні $74,27 та опір – на $77,64

Ф’ючерс на індекс USD, що показує ставлення долара США до кошика із шести основних валют, знизився на 0,04% і торгується на позначці $96,23. Щодо інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з постачанням у березні знизився на 0,39%, досягнувши позначки $79,69 дол. за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent та нафту WTI склала 3,01 дол. за барель.

«Термінал» писав, ціни на нафту слабо зростають перед черговим засіданням ОПЕК+.