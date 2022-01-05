2022-01-05: Нафта Brent торгується майже по $80 за барель

Обновлено: Январь 05, 2022. Тэги: , , , , , , , ,

2022-01-05: Нафта Brent торгується майже по $80 за барель

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI знизилися під час азійських торгів у середу.

Про це пише Investing.com.

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням у лютому торгуються за ціною $76,68 за барель, на момент написання цього коментаря опустившись на 0,40%. Мінімумом сесії виступила позначка $72 за барель. На момент написання матеріалу нафта WTI знайшла підтримку на рівні $74,27 та опір – на $77,64

Ф’ючерс на індекс USD, що показує ставлення долара США до кошика із шести основних валют, знизився на 0,04% і торгується на позначці $96,23. Щодо інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з постачанням у березні знизився на 0,39%, досягнувши позначки $79,69 дол. за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent та нафту WTI склала 3,01 дол. за барель.

«Термінал» писав, ціни на нафту слабо зростають перед черговим засіданням ОПЕК+.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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