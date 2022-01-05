НКРЕКП нагадала про право на компенсацію у разі відключення електроенергії

Усі споживачі електроенергії мають право на отримання компенсації за недотримання енергокомпаніями встановлених гарантованих стандартів якості щодо тривалості перерв в електропостачанні та їх кількості.

Інформує НКРЕКП.

Відповідне право передбачене Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375.

Якщо у разі аварійної перерви електропостачання не буде відновлене протягом 24 годин (а з 1 січня 2022 року цей термін скорочено до 22 годин), споживач отримує компенсацію у розмірі 300 грн.

Допустима тривалість планових перерв в електропостачанні не може перевищувати 12 годин (у незимові періоди) та 6 годин (у зимові періоди). Для значних за обсягом виконання планових робіт з реконструкції та заміни мереж, що виконуються відповідно до інвестиційної програми, погодженої НКРЕКП, тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати 24 години (у незимові періоди) та 8 годин (у зимові). У разі порушення встановленої тривалості перерв споживачу надається компенсація у розмірі 200 грн.

Інформація про планові перерви в електропостачанні має бути розміщена на веб-сайті оператора системи розподілу (ОСР) та надана органам місцевого самоврядування за 5 календарних днів до її початку.

Компенсація надається автоматично і не потребує від споживача звернення до ОСР.

Споживачі також мають право на отримання компенсації, якщо протягом попередніх 12 календарних місяців кількість перерв в електропостачанні тривалістю понад 1 годину перевищувала допустимий стандарт:

аварійні перерви (з вини компанії):

не більше 6 перерв для міст та селищ міського типу;

не більше 8 перерв для сільської місцевості.

планові перерви – не більше 11 перерв.

Розмір компенсації становить 200 грн (для побутового споживача), 600 грн (для непобутового споживача) та 50 грн за кожну наступну перерву понад встановлений стандарт.

Для отримання компенсації за недотримання стандартів якості щодо кількості перерв в електропостачанні тривалістю понад 1 годину протягом 12 календарних місяців необхідно звернутися із відповідною заявою до ОСР, з яким укладено договір про надання послуг з розподілу (передачі) електроенергії. Часові проміжки таких перерв вказувати не обов’язково.

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