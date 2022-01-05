НКРЕКП нагадала про право на компенсацію у разі відключення електроенергії

Обновлено: Январь 05, 2022. Тэги: , ,

НКРЕКП нагадала про право на компенсацію у разі відключення електроенергії

Усі споживачі електроенергії мають право на отримання компенсації за недотримання енергокомпаніями встановлених гарантованих стандартів якості щодо тривалості перерв в електропостачанні та їх кількості.

Інформує НКРЕКП.

Відповідне право передбачене Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375.

Якщо у разі аварійної перерви електропостачання не буде відновлене протягом 24 годин (а з 1 січня 2022 року цей термін скорочено до 22 годин), споживач отримує компенсацію у розмірі 300 грн.

Допустима тривалість планових перерв в електропостачанні не може перевищувати 12 годин (у незимові періоди) та 6 годин (у зимові періоди). Для значних за обсягом виконання планових робіт з реконструкції та заміни мереж, що виконуються відповідно до інвестиційної програми, погодженої НКРЕКП, тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати 24 години (у незимові періоди) та 8 годин (у зимові). У разі порушення встановленої тривалості перерв споживачу надається компенсація у розмірі 200 грн.

Інформація про планові перерви в електропостачанні має бути розміщена на веб-сайті оператора системи розподілу (ОСР) та надана органам місцевого самоврядування за 5 календарних днів до її початку.

Компенсація надається автоматично і не потребує від споживача звернення до ОСР.

Споживачі також мають право на отримання компенсації, якщо протягом попередніх 12 календарних місяців кількість перерв в електропостачанні тривалістю понад 1 годину перевищувала допустимий стандарт:

  • аварійні перерви (з вини компанії):
  • не більше 6 перерв для міст та селищ міського типу;
  • не більше 8 перерв для сільської місцевості.
  • планові перерви – не більше 11 перерв.

Розмір компенсації становить 200 грн (для побутового споживача), 600 грн (для непобутового споживача) та 50 грн за кожну наступну перерву понад встановлений стандарт.

Для отримання компенсації за недотримання стандартів якості щодо кількості перерв в електропостачанні тривалістю понад 1 годину протягом 12 календарних місяців необхідно звернутися із відповідною заявою до ОСР, з яким укладено договір про надання послуг з розподілу (передачі) електроенергії. Часові проміжки таких перерв вказувати не обов’язково.

Читайте у Терміналі: НКРЕКП затвердила нові «зелені» тарифи на 2022 рік.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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