Представники України та США обговорили співпрацю у протидії енергетичним загрозам

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін обговорили питання сталого проходження Україною опалювального сезону в умовах енергетичної агресії з боку Росії.

Про це інформує Урядовий портал.

“Галущенко нагадав, що РФ заблокувала постачання в країну вугілля залізницею. Україна переорієнтувалася на інші джерела імпорту, і наразі основний шлях постачання вугілля – морський”, — йдеться у повідомленні.

Також на зустрічі сторони обговорювали поточну ситуацію із суттєвим скороченням обсягів транзиту російського газу через Україну.

Міністр енергетики зазначив, що основне навантаження в умовах опалювального сезону 2021-2022 рр. несе НАЕК “Енергоатом”.

Тож у цьому контексті сторони обговорили, серед іншого, співпрацю у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи українських АЕС під час опалювального сезону, у тому числі — технічної підтримки та стабільного поповнення запасів пального.

Зі свого боку Квін запевнила, що США готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів, зокрема, для атомної енергетики, та посиленні енергетичної безпеки України.

Своєю чергою т.в.о. президента ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін, який взяв участь у цій зустрічі, подякував американській стороні за підтримку і засвідчив готовність спеціалістів компанії до подальшої співпраці з фахівцями США.

Окрему увагу на зустрічі учасники заходу приділили питанню синхронізації енергетичної системи України з європейською ENTSO-E.

Читайте в «Терміналі», завдання Уряду — захистити громадян від різких коливань цін на газ і забезпечити стабільність проходження опалювального сезону. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

