Представники України та США обговорили співпрацю у протидії енергетичним загрозам

Обновлено: Январь 05, 2022. Тэги: , , ,

Представники України та США обговорили співпрацю у протидії енергетичним загрозам
Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін обговорили питання сталого проходження Україною опалювального сезону в умовах енергетичної агресії з боку Росії.

Про це інформує Урядовий портал.

“Галущенко нагадав, що РФ заблокувала постачання в країну вугілля залізницею. Україна переорієнтувалася на інші джерела імпорту, і наразі основний шлях постачання вугілля – морський”, — йдеться у повідомленні.

Також на зустрічі сторони обговорювали поточну ситуацію із суттєвим скороченням обсягів транзиту російського газу через Україну.

Міністр енергетики зазначив, що основне навантаження в умовах опалювального сезону 2021-2022 рр. несе НАЕК “Енергоатом”.

Тож у цьому контексті сторони обговорили, серед іншого, співпрацю у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи українських АЕС під час опалювального сезону, у тому числі — технічної підтримки та стабільного поповнення запасів пального.

Зі свого боку Квін запевнила, що США готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів, зокрема, для атомної енергетики, та посиленні енергетичної безпеки України.

Своєю чергою т.в.о. президента ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін, який взяв участь у цій зустрічі, подякував американській стороні за підтримку і засвідчив готовність спеціалістів компанії до подальшої співпраці з фахівцями США.

Окрему увагу на зустрічі учасники заходу приділили питанню синхронізації енергетичної системи України з європейською ENTSO-E.

Читайте в «Терміналі», завдання Уряду — захистити громадян від різких коливань цін на газ і забезпечити стабільність проходження опалювального сезону. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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