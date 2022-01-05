Росія блокує поставки вугілля з Казахстану — Галущенко

Імпорт вугілля з Казахстану не відбувається, незважаючи на законтрактовані обсяги, це пов’язано з блокуванням транзиту, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу в середу.

Передає Прайм.

«Ні, з Казахстану не йде (вугілля – ред.). Є укладений контракт у Центренерго на 660 тисяч тонн казахського вугілля протягом опалювального сезону. Але, на жаль, через відповідні дії РФ відбувається блокування транзиту по російській території цього вугілля. Зараз ми не бачимо фізичної можливості отримати це вугілля», — заявив Галущенко на брифінгу в середу.

Раніше Термінал писав, що Казахстан охопили масові протести через зростання цін на пальне.