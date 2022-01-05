Україна у 2021 році скоротила імпорт газу з ЄС в 6 разів — ОГТСУ

У 2021 році обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу в Україну склав 2,6 млрд куб.м, що в 6 разів менше, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба компанії «Оператор ГТС України».

Середньодобовий обсяг транзиту у 2021 році становив 114 млн куб. м газу на добу, та в окремі періоди знижувався до 67 млн куб. м.

Всього у 2021 році було заброньовано 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей на точках виходу з Росії (40 млрд куб. м згідно з умовами чинного транзитного контракту*, 4,4 млрд куб. м були заброньовані на місячних та добових аукціонах), але з них використано лише 41,6 млрд куб. м. Попри значне зростання цін на європейських газових ринках через дефіцит природного газу та скорочення запасів в європейських ПСГ, можливості українського транзитного маршруту – більш ніж достатні для подолання газової кризи в ЄС – не були долучені. Навпаки, в період найбільшого зростання цін на газ у жовтні-грудні на газових ринках Європи та початку осінньо-зимового періоду, середньомісячний транзит газу з Росії до країн ЄС був на 17% нижчим, ніж у січні-серпні.

У західному напрямку ОГТСУ протранспортував 38 млрд куб. м газу (на 26% менше ніж у 2020 році). З них — 27,4 млрд куб. м до Словаччини (-29%), 2,8 млрд куб. м до Польщі (-26%), 6,8 млрд куб. м до Угорщини (-29%).

У південному напрямку транзит склав 3,6 млрд куб. м (-8%). З них 0,4 млрд куб. м (-56%) до Румунії та майже 3,2 млрд куб. м (+6%) до Молдови. Значне скорочення обсягів транзиту в Угорщину та Румунію також спричинено переходом цих країн на отримання газу обхідними газогонами Газпрому. Так, з 1 квітня 2021 року припинився фізичний транзит у Трансбалканському напрямку (ГВС Орловка) до Румунії, а з 1 жовтня — до Угорщини (ГВС Берег).

“У 2021 році потужності української ГТС були використані менше ніж на 30%. Це вчергове доводить, що вже наявних транзитних потужностей достатньо для забезпечення ЄС природним газом у необхідному обсязі, і немає жодної фізичної чи економічної потреби в будівництві нових газогонів. Надійна та розгалужена ГТС України здатна забезпечити транзит ще принаймні 100 млрд куб м газу в європейському напрямку”, – прокоментував генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Імпорт природного газу в Україну склав 2,6 млрд куб. м, що у шість разів менше, аніж у 2020 році. Імпорт здійснювався переважно віртуальним реверсом (backhaul), який ОГТСУ впровадив ще на початку 2020 року. Віртуальним реверсом було імпортовано 89% газу.

Всього за січень-грудень транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 50 трейдерів, з них 25 українських компаній та 25 іноземних. А послугами short-haul та «митний склад» скористалися 29 компаній.

Основним експортером газу стала Угорщина, з якої надійшло понад 1,5 млрд куб. м (-64% у порівнянні з минулим роком). Попри зупинку фізичного транзиту до Угорщини з 1 жовтня 2021 року, зберігся віртуальний імпорт по точці Берег: у жовтні-грудні 2021 року Україна імпортувала з Угорщини 55,6 млн куб. м, а експортувала — 792 млн куб. м.

Імпорт зі Словаччини склав 285,3 млн куб. м (-97%), з Польщі – 78,6 млн куб. м (-95%).

Минулого року ОГТСУ успішно працював над розширенням гарантованих потужностей для імпорту газу до України. Зокрема, для надійного забезпечення природним газом прикордонних споживачів Одеської області, з румунським оператором узгоджено гарантовану потужність на точці Ісакча/Орлівка на денній основі, яка залежить від обсягів споживання природного газу українськими споживачами. А з 1 січня 2022 року стала доступна гарантована потужність з угорського напряму — 8 млн куб. м на добу, що дозволило на третину збільшити імпортні можливості України та диверсифікувати джерела імпорту.

Завдяки значним обсягам газу на «митному складі», Україна продовжила експортувати газ. Зокрема, до Угорщини надійшло 1,5 млрд куб. м, до Словаччини — 600 млн куб. м, до Польщі — 362 млн куб. м, до Молдови — 67,2 млн куб. м.

Постачання до Молдови відбулися на тлі складних перемовин уряду цієї країни із Газпромом. В результаті, в жовтні 2021 року ОГТСУ збільшив ліміт балансуючого рахунку молдовського оператора, в рамках міжоператорської угоди. А українські компанії вперше експортували газ до Молдови через ГВС Олексіївка.

«Оператор ГТС завершив 2021 рік приємною новиною для України — збільшенням на третину гарантованих потужностей для імпорту газу. Ми вбачаємо серйозні ризики від скорочення транзиту російського газу через Україну і вважаємо за необхідне посилити надійність та гнучкість системи газопостачання України за будь-яких умов. З цих причин ми зосередились на диверсифікації джерел постачання газу в Україну та модернізації, в рази збільшивши інвестиції в українську ГТС», — зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.