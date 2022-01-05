В Росії на газопереробному заводі стався вибух

Обновлено: Январь 05, 2022. Тэги: ,

В Росії на газопереробному заводі стався вибух

Вранці 5 січня у місті Свободний в Амурській області прогримів вибух на Амурському газопереробному заводі (ГПЗ).

Про це пише Gtrkamur.
«На АГПЗ вранці 5 січня спрацювала штатна система пожежогасіння у зв’язку з локальним спалахом газу на одній з установок під час проведення пусконалагоджувальних робіт під навантаженням», – прокоментували ситуацію на заводі.

Займання було локалізовано, постраждалих немає. Інцидентом вже займається прокуратура. Видання також повідомляє, що раніше 8 жовтня 2021 року на Амурському газопереробному заводі відбулася розгерметизація обладнання з подальшим викидом та займанням газу під час виведення установки на нормальний технологічний режим.

Амурський газопереробний завод є важливою ланкою технологічного ланцюжка постачання природного газу до Китаю газопроводом «Сила Сибіру». Будівництво Амурського ГПЗ розпочалося у жовтні 2015 року. Запуск першої технологічної лінії відбувся у червні 2021 року. У вересні 2021 року розпочала роботу друга технологічна лінія заводу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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