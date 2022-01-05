В Росії на газопереробному заводі стався вибух

Вранці 5 січня у місті Свободний в Амурській області прогримів вибух на Амурському газопереробному заводі (ГПЗ).



Про це пише Gtrkamur.

«На АГПЗ вранці 5 січня спрацювала штатна система пожежогасіння у зв’язку з локальним спалахом газу на одній з установок під час проведення пусконалагоджувальних робіт під навантаженням», – прокоментували ситуацію на заводі.

Займання було локалізовано, постраждалих немає. Інцидентом вже займається прокуратура. Видання також повідомляє, що раніше 8 жовтня 2021 року на Амурському газопереробному заводі відбулася розгерметизація обладнання з подальшим викидом та займанням газу під час виведення установки на нормальний технологічний режим.

Амурський газопереробний завод є важливою ланкою технологічного ланцюжка постачання природного газу до Китаю газопроводом «Сила Сибіру». Будівництво Амурського ГПЗ розпочалося у жовтні 2015 року. Запуск першої технологічної лінії відбувся у червні 2021 року. У вересні 2021 року розпочала роботу друга технологічна лінія заводу.