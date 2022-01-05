З 2023 року шляхом синхронізації з ENTSO-E Україна посилить енергетичну безпеку всього регіону — Міненерго

Обновлено: Январь 05, 2022. Тэги: , ,

З 2023 року шляхом синхронізації з ENTSO-E Україна посилить енергетичну безпеку всього регіону — Міненерго

Позитивний висновок дослідження, проведеного Консорціумом європейських операторів систем передачі (ОСП), щодо можливості синхронізації енергосистем України та Молдови з енергооб’єднанням країн континентальної Європи ENTSO-E – важливий крок на цьому шляху.

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, коментуючи оприлюднений днями висновок досліджень.
«Цей рік стане кінцевим у процесі синхронізації української енергосистеми з європейською. Попереду ще два тестові періоди роботи в ізольованому режимі, які ми успішно пройдемо. І вже з 2023 року шляхом синхронізації з ENTSO-E Україна значно посилить не тільки свою енергетичну безпеку, але і всього регіону», — підкреслив Ярослав Демченков.
Проведення досліджень статичної та динамічної стійкості енергосистем України та Молдови при синхронній роботі з енергосистемою континентальної Європи передбачено Каталогом заходів, який є невід’ємною складовою Угоди про майбутнє приєднання енергосистеми України до енергосистеми країн континентальної Європи ENTSO-E.

Результати досліджень засвідчили: з точки зору статичної стійкості синхронне об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної частини ENTSO-E можливе.

Читайте в  «Терміналі», НЕК «Укренерго» опублікувала стислий огляд дослідження синхронного об’єднання енергосистем континентальної Європи та України/Молдови, проведеного Консорціумом ОСП ENTSO-E.

Автор:

(Всего статей: 19606)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: