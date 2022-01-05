З 2023 року шляхом синхронізації з ENTSO-E Україна посилить енергетичну безпеку всього регіону — Міненерго

Позитивний висновок дослідження, проведеного Консорціумом європейських операторів систем передачі (ОСП), щодо можливості синхронізації енергосистем України та Молдови з енергооб’єднанням країн континентальної Європи ENTSO-E – важливий крок на цьому шляху.

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, коментуючи оприлюднений днями висновок досліджень.

«Цей рік стане кінцевим у процесі синхронізації української енергосистеми з європейською. Попереду ще два тестові періоди роботи в ізольованому режимі, які ми успішно пройдемо. І вже з 2023 року шляхом синхронізації з ENTSO-E Україна значно посилить не тільки свою енергетичну безпеку, але і всього регіону», — підкреслив Ярослав Демченков.

Проведення досліджень статичної та динамічної стійкості енергосистем України та Молдови при синхронній роботі з енергосистемою континентальної Європи передбачено Каталогом заходів, який є невід’ємною складовою Угоди про майбутнє приєднання енергосистеми України до енергосистеми країн континентальної Європи ENTSO-E.

Результати досліджень засвідчили: з точки зору статичної стійкості синхронне об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної частини ENTSO-E можливе.

Читайте в «Терміналі», НЕК «Укренерго» опублікувала стислий огляд дослідження синхронного об’єднання енергосистем континентальної Європи та України/Молдови, проведеного Консорціумом ОСП ENTSO-E.