Через протести в Казахстані в України можуть виникнути проблеми з автогазом

На тлі протестів у Казахстані запровадили державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ на 180 днів. Саме звідти Україна, яка залежить від імпорту енергоносіїв, отримує значну частку пального.
Пише ВВС.
Експерти попереджають про можливі проблеми із його постачанням, а відтак, й про зростання цін.
За даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року в українському імпорті із Казахстану енергоносії та паливо складали 66%.
А за підрахунками UA-Energy, Казахстан є четвертим найбільшим постачальником нафтопродуктів до України — після Росії, Білорусі та Литви.
Головна позиція — скраплений або автогаз. Саме через різке підвищення цін на нього у Казахстані спалахнули перші протести. І саме на нього припадає левова частка імпорту палива з Казахстану.
Читайте у Терміналі: Казахстан охопили масові протести через зростання цін на пальне.