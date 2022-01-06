Енергоатом зацікавлений співпрацювати з Rolls-Royce у впровадженні модульних реакторів

НАЕК «Енергоатом» вивчає можливість співпраці з британською компанією Rolls-Royce, яка розробила технологію малого модульного реактора (ММР) UK SMR.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

Керівництво Енергоатома 5 січня провело онлайн-зустріч із представниками Rolls-Royce, під час якої останні презентували технологію малого модульного реактора власної розробки.

«Керівник Енергоатома Петро Котін відзначив очікуваний високий рівень надійності й безпеки реактора UK SMR. Компанію Rolls-Royce поінформували про плани стосовно заміщення діючих ядерних потужностей, будівництва нових енергоблоків і перспективи впровадження малих модульних реакторів в Україні», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Rolls-Royce планує побудувати у Великій Британії 16 енергоблоків UK SMR до 2050 року. Очікується, що проєкт UK SMR буде сертифікований до 2024 року, а перший ММР такого типу введуть в експлуатацію до 2029 року.

В Енергоатомі повідомляють, що потужність реактора UK SMR дорівнює 443 МВт. Проєктний термін роботи – 60 років. Вартість першого енергоблока становитиме 2,2 млрд фунтів (близько 3 млрд дол.).

Читайте в «Терміналі», чинна модель ПСО з електроенергії, в якій залучені її виробники НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Укргідроенерго», можливо, коригуватиметься ближче до кінця ОЗУ, але загалом вона збалансована. Таку заяву зробив міністр енергетики Герман Галущенко під час брифінгу на Ташлицькій ГАЕС із приводу випробувального запуску 3-го гідроагрегата станції.