На Луганську ТЕС надійшло вугілля з Росії

На Луганську ТЕС прибули перші 60 вагонів вугілля із Росії для забезпечення стабільної роботи станції.

Про це повідомила представник української делегації у ТКГ із Донбасу Вікторія Страхова, передає «Інтерфакс-Україна».

«Перші 60 вагонів вугілля для Луганської ТЕС зайшли в Україну. Тепер можна бути впевненою, що місто Щастя та прилеглі населені пункти будуть щасливими хоча б у плані тепла», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Страхова зазначала, що Луганська ТЕС може отримувати вугілля лише з Росії, зокрема це стосується антрациту з Ростовської області, через логістичні особливості. За даними Міненерго, станом на 6 січня на Луганській ТЕС фактичні запаси вугілля становлять 8,1 тис. тонн.

«Термінал» писав, через блокування Росією постачання вугілля залізничним шляхом, для Луганської ТЕС немає наразі іншого способу забезпечити достатній запас палива, крім замінити вугілля на газ.