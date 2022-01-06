Реверс по газопроводу «Ямал-Європа» з Німеччини до Польщі виріс майже в сім разів. Про це свідчать дані німецького оператора Cascade.

Передає Прайм.

Показник днем раніше, 5 січня, з 7.00 до 19.00 за Києвом коливався в діапазоні 156-160 тисяч кубометрів на годину. З 19.00 до 7.00 він впав майже до 100 тисяч кубометрів.

Реверсні поставки 6 січня з 7.00 до 8.00 зросли приблизно в сім разів — до 724 тисяч кубометрів на годину.

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