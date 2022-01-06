Україна з початку року відновила транзит газу до Румунії

З початку 2022 року відновився транзит природного газу через Українську територію до Румунії.

Про це повідомляє ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) у Телеграм.

«З початку 2022 року відновилися постачання природного газу через українську ГТС до Румунії. Про це свідчать оперативні дані платформи прозорості «Оператора ГТС України». Газ поставляється до Румунії через точку міждержавного з`єднання «Орлівка-Ісакча», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на січень заброньовані потужності зазначеного напрямку становлять 4,9 млн кубометрів на добу, тобто загалом майже 152 млн кубометрів за місяць. Згідно з повідомленням, Росія із квітня 2021 року транспортувала газ до Румунії в обхід України.

Як повідомлялося, за минулий рік Росія транспортувала через Україну 41,7 млрд кубометрів газу, використавши заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точках виходу – на 91%.

«Термінал» писав, у листопаді у порівнянні з жовтнем транзит природного газу українською газотранспортною системою до країн Європи зріс на 16% до 3,049 млрд куб. м.

