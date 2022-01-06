Укренерго побудує 1,5 тисячі кілометрів волоконно-оптичних ліній зв’язку

НЕК «Укренерго» розпочала будівництво волоконно-оптичної лінії зв’язку довжиною 1525 км, яка пройде через 10 областей.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Укренерго розпочало спорудження волоконно-оптичної лінії зв’язку (ВОЛЗ) довжиною 1525 км. Нова ВОЛЗ прокладатиметься на ділянках 20 ПЛ (повітряних ліній — ред.) 330 кВ, які проходять через десять областей України: Київську, Черкаську, Вінницьку, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи будуть виконані на 36-ти енергооб’єктах об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України, з яких на 21-му об’єкті Укренерго та на 4-ох майданчиках генерації буде встановлене обладнання ущільнення сигналу з поділом по довжині хвилі DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Крім цього, на деяких ділянках загальною довжиною 150 км ВОЛЗ прокладатиметься підземним кабелем зв’язку або у підвісі на опорах інших суб’єктів.

Після реалізації проєкту Укренерго отримає власну високошвидкісну магістральну мережу для технологічного та корпоративного зв’язку, який зараз у зазначених регіонах забезпечується через орендовані канали. Наразі в Укренерго споруджено понад 2,5 тис. км ВОЛЗ, що становить майже 25% магістральних та з’єднувальних ліній зв’язку.

Наразі реалізується лінійна частина проєкту, а саме реконструкція 1375 км ПЛ 330 кВ із заміною грозозахисного тросу на новий із вбудованим оптичним кабелем. Зокрема, вже розпочато ремонт опор та контурів заземлення на повітряній лінії 330 кВ «Запорізька 750 – Дніпровська» (без відключення ПЛ).

Джерелом фінансування проєкту є кредитні кошти Європейського інвестиційного банку, заощаджені при будівництві ПЛ 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська». Роботи виконує підрядна компанія Kalpataru Power Transmission Ltd (Індія), обрана за результатами міжнародних торгів. Вартість контракту – майже 14,2 млн євро.

Крім того, для реалізації станційної частини проєкту спорудження ВОЛЗ (встановлення спеціального обладнання на 36-ти енергооб’єктах ОЕС України), а також для спорудження кабельної лінії зв’язку на деяких ділянках тривають міжнародні конкурсні торги з вибору підрядника. Загальна очікувана вартість всього проєкту становитиме 33 млн євро.