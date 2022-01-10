2022-01-10: Ціни на нафту слабо ростуть

Ціни на нафту слабо ростуть після 5-відсоткового підйому за підсумками минулого тижня на побоюваннях нестачі пропозиції на ринку через нестабільну ситуацію в Казахстані і Лівії.

Передає Investing.

Ситуація в Казахстані викликає побоювання, оскільки країна експортує близько 1,5 млн барелів на добу, відзначає президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Лінч. Оператор найбільшого казахстанського нафтового родовища Тенгіз повідомив минулого тижня, що був змушений скорегувати обсяги видобутку через логістичні проблеми, оскільки на родовищі йдуть політичні протести, відзначає S&P Global Platts. У компанії «Тенгізшевройл» агентству » Інтерфакс-Казахстан «повідомили про участь «деякої кількості» людей в акції підтримки «мирним мітингам в Мангістауській області».

Тим часом видобуток в Лівії, що скоротився минулого тижня через закриття ключового нафтопроводу на сході країни, відновлюється. Після завершення робіт на нафтопроводі виробництво зросло на 900 тис.б/д, повідомляє агентство Bloomberg.

Вартість березневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:45 за Києвом в понеділок становить $81,81 за барель, що на $0,06 (0,07%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подешевшали на $ 0,24 (0,3%) — до $81,75 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить на цей час $78,99 за барель, що на $0,09 (0,11%) вище підсумкового значення попередньої сесії. До закриття торгів у п’ятницю вартість цих контрактів опустилася на $ 0,56 (0,7%) і склала $78,9 за барель. За минулий тиждень Brent подорожчала на 5,1%, WTI — на 4,9%.

Раніше Термінал писав, що ціни на нафту знову почали зростати.