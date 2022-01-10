Ціна російського газу для Молдови в січні 2022 року становить $646 за тисячу кубів

Закупівельна ціна природного газу, одержуваного АТ «Молдовагаз» від ПАТ «Газпром», склала в січні 2022 року 646 доларів США за тисячу кубометрів, виходячи з включеної в діючий контракт формули її розрахунку.

Інформує Молдовагаз.

Збільшення ціни в порівнянні з листопадовою і грудневою обумовлено триваючим зростанням котирувань на європейських газових біржах, а також вартості кошика нафтопродуктів, до яких і прив’язується закупівельна ціна газу.

Компанія наголошує, що АТ «Молдовагаз» докладе всіх зусиль для своєчасної і повної оплати поточних поставок і, як наслідок, гарантування їх безперебійності.

Читайте у Терміналі: Білорусь і Росія погодили ціну на газ на 2022 рік.