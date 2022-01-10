Газопровод Ямал-Європа продовжує працювати у реверсному режимі

Поставки по трубопроводу Ямал-Європа, який вже 21 день працює в реверсному режимі з Німеччини до Польщі, продовжилися в понеділок у східному напрямку, показали дані німецького мережевого оператора Gascade.

Передає Investing.

З 21 грудня 2021 року прокачування російського газу в західному напрямку по газопроводу Ямал-Європа до Німеччини була припинена, і поставки розгорнулися у зворотному напрямку — до Польщі.

У понеділок вранці через компресорну станцію Мальнов на німецько-польському кордоні проходив обсяг природного газу на рівні близько 7 мільйонів кіловат-годин на годину, як і днем раніше.

Раніше Термінал писав, що терміни сертифікації газопроводу «Північний потік-2″ не мають принципового значення для Росії — постпред РФ при ЄС.