ОГТСУ проінформував про якість газу у грудні 2021 року

Обновлено: Январь 10, 2022. Тэги: ,

ОГТСУ проінформував про якість газу у грудні 2021 року

Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України у грудні 2021 року.

Повідомляє ОГТСУ.

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у грудні 2021 року, становить 8 226 ккал/м3 (при нормі не нижче 7 800 ккал/мвідповідно до Кодексу ГТС).

Паспорти якості та теплота згоряння за областями:

№ пп Область Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3 Середньозважена теплота згоряння виша (ТЗВ), ккал/м3
1 Вінницька 8 228 9 114
2 Волинська 8 238 9 125
3 Дніпропетровська 8 240 9 133
4 Донецька 8 219 9 110
5 Житомирська 8 239 9 122
6 Закарпатська 8 216 9 107
7 Запорізька 8 273 9 166
8 Івано-Франківська 8 283 9 174
9 Київська 8 235 9 118
10 Кіровоградська 8 110 8 989
11 Луганська 8 213 9 100
12 Львівська 8 166 9 050
13 Миколаївська 8 211 9 100
14 Одеська 8 213 9 103
15 Полтавська 8 180 9 060
16 Рівненська 8 239 9 123
17 Сумська 8 242 9 130
18 Тернопільська 8 236 9 124
19 Харківська 8 327 9 222
20 Херсонська 8 205 9 094
21 Хмельницька 8 221 9 104
22 Черкаська 8 214 9 098
23 Чернівецька 8 215 9 105
24 Чернігівська 8 249 9 134
 25 м. Київ 8 232 9 115

Раніше Термінал писав, що Україна у 2021 році скоротила імпорт газу з ЄС в 6 разів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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