ОГТСУ проінформував про якість газу у грудні 2021 року

Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України у грудні 2021 року.
Повідомляє ОГТСУ.
Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у грудні 2021 року, становить 8 226 ккал/м3 (при нормі не нижче 7 800 ккал/м3 відповідно до Кодексу ГТС).
Паспорти якості та теплота згоряння за областями:
|№ пп
|Область
|Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3
|Середньозважена теплота згоряння виша (ТЗВ), ккал/м3
|1
|Вінницька
|8 228
|9 114
|2
|Волинська
|8 238
|9 125
|3
|Дніпропетровська
|8 240
|9 133
|4
|Донецька
|8 219
|9 110
|5
|Житомирська
|8 239
|9 122
|6
|Закарпатська
|8 216
|9 107
|7
|Запорізька
|8 273
|9 166
|8
|Івано-Франківська
|8 283
|9 174
|9
|Київська
|8 235
|9 118
|10
|Кіровоградська
|8 110
|8 989
|11
|Луганська
|8 213
|9 100
|12
|Львівська
|8 166
|9 050
|13
|Миколаївська
|8 211
|9 100
|14
|Одеська
|8 213
|9 103
|15
|Полтавська
|8 180
|9 060
|16
|Рівненська
|8 239
|9 123
|17
|Сумська
|8 242
|9 130
|18
|Тернопільська
|8 236
|9 124
|19
|Харківська
|8 327
|9 222
|20
|Херсонська
|8 205
|9 094
|21
|Хмельницька
|8 221
|9 104
|22
|Черкаська
|8 214
|9 098
|23
|Чернівецька
|8 215
|9 105
|24
|Чернігівська
|8 249
|9 134
|25
|м. Київ
|8 232
|9 115
Раніше Термінал писав, що Україна у 2021 році скоротила імпорт газу з ЄС в 6 разів.