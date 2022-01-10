Транзит російського газу через Україну до Словаччини знизився втричі з початку року

Транзит російського газу до Словаччини через Україну з початку поточного року скоротився майже втричі. Про це повідомили в понеділок в дирекції словацького газотранспортного оператора — компанії Eustream.

Передає ТАСС.

«Прокачування російського газу до Словаччини через нашу газорозподільну станцію в місті Вельке-Капушани на кордоні з Україною з 31 грудня 2021 року скоротилася майже в три рази», — зазначили в Eustream.

До Словаччини 31 Грудня, згідно із заявкою, надійшло 83 783 002 куб. м газу, 1 січня — 49 502 651 куб. м, 2 січня — 35 487 391 куб. м, 3 січня — 26 078 940 куб. м, а в наступні дні, з 4 по 9 січня включно, від 27 042 227 куб. м до 27 764 579 куб. м. щодня. Заявка на 10 січня склала 27 131 315 куб. м.

При цьому технічні потужності словацького транзитного коридору в місті Вельке-Капушани, як зазначили в Eustream, дозволяють прокачувати щодня до 184 млн куб. м газу.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на антиконкурентні дії Газпрому.