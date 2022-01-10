Транзит російського газу через Україну до Словаччини знизився втричі з початку року

Обновлено: Январь 10, 2022. Тэги: , ,

Транзит російського газу через Україну до Словаччини знизився втричі з початку року

Транзит російського газу до Словаччини через Україну з початку поточного року скоротився майже втричі. Про це повідомили в понеділок в дирекції словацького газотранспортного оператора — компанії Eustream.

Передає ТАСС.

«Прокачування російського газу до Словаччини через нашу газорозподільну станцію в місті Вельке-Капушани на кордоні з Україною з 31 грудня 2021 року скоротилася майже в три рази», — зазначили в Eustream.

До Словаччини 31 Грудня, згідно із заявкою, надійшло 83 783 002 куб. м газу, 1 січня — 49 502 651 куб. м, 2 січня — 35 487 391 куб. м, 3 січня — 26 078 940 куб. м, а в наступні дні, з 4 по 9 січня включно, від 27 042 227 куб. м до 27 764 579 куб. м. щодня. Заявка на 10 січня склала 27 131 315 куб. м.

При цьому технічні потужності словацького транзитного коридору в місті Вельке-Капушани, як зазначили в Eustream, дозволяють прокачувати щодня до 184 млн куб. м газу.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на антиконкурентні дії Газпрому.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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