У минулому році в Україні видобуто майже 29,5 млн тонн вугілля

В 2021 році вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 29 410 894 тонни вугілля. Планове завдання виконано на 107 %.

Повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості України.

Державні вугледобувні підприємства з початку року підняли на–гора 5 446 202 тонни вугілля, що менше від планового завдання на 1 289 898 тонн палива.

У Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності у грудні видобули 1 110 198 тонн вугілля. Державними шахтами Донецького регіону було видобуто 260 861 тонну вугілля. При цьому рівень видобутку вугілля на державних шахтах області в порівнянні з плановим завданням був зменшений на 89 239 тонн.

На підприємствах Луганської області піднято на-гора 18 200 тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 37 900 тонн.

Вугільним об’єднанням Дніпропетровської області «ДТЕК Павлоградвугілля» у грудні 2021 року видобуто 1 593 437 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 113 %.

У Львівській області трудовий колектив ДП «Львіввугілля» добув 68 606 тонн вугілля. Планове завдання пиконано на 63%.

Держпідприємством «Волиньвугілля» у грудні видобуто 4 700 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 57%.

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