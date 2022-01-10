У минулому році в Україні видобуто майже 29,5 млн тонн вугілля

Обновлено: Январь 10, 2022. Тэги: , , ,

У минулому році в Україні видобуто майже 29,5 млн тонн вугілля

В 2021 році вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 29 410 894 тонни вугілля. Планове завдання виконано на 107 %.

Повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості України.

Державні вугледобувні підприємства з початку року підняли на–гора 5 446 202 тонни вугілля, що менше від планового завдання на 1 289 898 тонн палива.

У Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності у грудні видобули 1 110 198 тонн вугілля. Державними шахтами Донецького регіону було видобуто 260 861 тонну вугілля. При цьому рівень видобутку вугілля на державних шахтах області в порівнянні з плановим завданням був зменшений на 89 239 тонн.

На підприємствах Луганської області піднято на-гора 18 200 тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 37 900 тонн.

Вугільним об’єднанням Дніпропетровської області «ДТЕК Павлоградвугілля» у грудні 2021 року видобуто 1 593 437 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 113 %.

У Львівській області трудовий колектив ДП «Львіввугілля» добув 68 606 тонн вугілля. Планове завдання пиконано на 63%.

Держпідприємством «Волиньвугілля» у грудні видобуто 4 700 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 57%.

Читайте у Терміналі: На Луганську ТЕС надійшло вугілля з Росії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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