Укргідроенерго прозвітувало про рекордні платежі до бюджету у 2021 році

Укргідроенерго у 2021 році сплатило податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів у сумі 6,8 млрд грн при плановому показнику 5,6 млрд грн та майже у два рази більше, ніж за минулий 2020 рік.
Повідомляє Укргідроенерго.
Платежі до бюджету у 2021 році розподілилась таким чином: до державного бюджету – 6 423 млн грн, до місцевих бюджетів усіх рівнів – 341 млн грн.
Рекордні суми платежів до бюджету склали: податок на прибуток — 2 523 млн грн, ПДВ – 2 204 млн грн, дивіденди – 1 241 млн грн, податок на доходи фізичних осіб – 245 млн грн. До спеціального цільового фонду використання водних ресурсів сплачено 220 млн грн.
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