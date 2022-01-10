Укргідроенерго прозвітувало про рекордні платежі до бюджету у 2021 році

Обновлено: Январь 10, 2022. Тэги: ,

Укргідроенерго прозвітувало про рекордні платежі до бюджету у 2021 році

Укргідроенерго у 2021 році сплатило податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів у сумі 6,8 млрд грн при плановому показнику 5,6 млрд грн та майже у два рази більше, ніж за минулий 2020 рік.

Повідомляє Укргідроенерго.

Платежі до бюджету у 2021 році розподілилась таким чином: до державного бюджету – 6 423 млн грн, до місцевих бюджетів усіх рівнів – 341 млн грн.

Рекордні суми платежів до бюджету склали: податок на прибуток — 2 523 млн грн, ПДВ – 2 204 млн грн, дивіденди – 1 241 млн грн, податок на доходи фізичних осіб – 245 млн грн. До спеціального цільового фонду використання водних ресурсів сплачено 220 млн грн.

Читайте у Терміналі: Модель ПСО на ринку е/е збалансована – міністр енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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