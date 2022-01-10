В Україну прийшло ще два судна з вугіллям із США

ДТЕК Енерго зустрічає чергові два судна класу «Панамакс» з паливом із США. Учора, 9 січня, сьоме судно із 75,5 тис. т американського вугілля пришвартувалося в порт «ТІС». Вже завтра, 11 січня, восьме судно, із 82,5 тис. т палива буде пришвартовано в порту «Южний».

Повідомляє ДТЕК Енерго.

Всього ДТЕК законтрактував 9 суднових поставок. Це близько 618 тис. т вугілля для потреб українських ТЕС. Перше судно, законтрактоване компанією для потреб державних ТЕС «Центренерго», прибуло в Україну 20 листопада. П’ять «Панамаксів», для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, прибули протягом грудня. Ще три суднові поставки приходять у січні.

У грудні компанія імпортувала морем майже 350 тис. т вугілля. Для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні компанією законтрактовано понад 1 млн т імпортного палива із США, Польщі, Казахстану (у попередні періоди).

Раніше Термінал писав, що Росія залишається основним постачальником вугілля в Україну.