2022-01-11: Ціни на нафту зростають після зниження напередодні

Ціни на нафту підвищуються в ході торгів у вівторок, відновлюючись після зниження за підсумками попередньої сесії. Тиск на котирування напередодні чинили побоювання з приводу попиту на тлі швидкого поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Передає Investing.

Вартість березневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 9:47 за Києвом у вівторок становить $81,48 за барель, що на $0,61 (0,75%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $ 0,88 (1,08%) — до $80,87 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить на цей же час $78,94 за барель, що на $0,71 (0,91%) вище підсумкового значення попередньої сесії. До закриття торгів у понеділок вартість цих контрактів опустилася на $0,67 (0,85%) і склала $78,23 за барель.

Раніше Термінал писав, що ціни на нафту знову почали зростати.