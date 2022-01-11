Ціни на газ в Європі опустилися майже до $900

Ціни ф’ючерсів на газ в Європі продовжують корекційне зниження. На початку торгів вівторка на лондонській біржі ICE вони опускалися приблизно до $900 за тисячу кубометрів, свідчать дані ICE Futures.

Передає Investing.

Вартість лютневих ф’ючерсів на газ за індексом TTF, самого ліквідного європейського хаба, в перші дві години торгів знижувалася на 0,8-7,8% до розрахункової ціни понеділка (988,6 долара). Ціна відкриття склала майже 970 доларів, потім котирування досягли локального максимуму — $980,3, після чого опускалися до мінімуму в $911,5.

Ціни на газ в цілому продовжують демонструвати корекційне зниження після досягнення 21 грудня історичного максимуму в $2190,4. Зниження цін може бути також пов’язане з додатковими поставками зрідженого природного газу в Європу з США і збільшенням вироблення електроенергії на європейських вітряних електростанціях.

Раніше Термінал писав, що ціни на газ в Європі знову перевищили $1000 за тисячу кубометрів.