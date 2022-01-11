Газопровод Ямал-Європа у вівторок продовжує працювати в реверсному режимі

Поставки по трубопроводу Ямал-Європа, який вже 22-й день працює в реверсному режимі з Німеччини до Польщі, продовжилися у вівторок вранці в східному напрямку, показують дані німецького мережевого оператора Gascade.

Передає Investing.

У вівторок вранці через компресорну станцію Мальнов на німецько-польському кордоні проходив обсяг природного газу на рівні 6,9 мільйона кіловат-годин на годину, приблизно як і днем раніше — близько 7 мільйонів кіловат-годин на годину.

З 21 грудня 2021 року прокачування російського газу в західному напрямку по газопроводу Ямал-Європа до Німеччини була припинена, і поставки розгорнулися у зворотному напрямку — до Польщі.

Раніше Термінал писав, що США збільшили постачання газу до Європи.