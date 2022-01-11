Основне навантаження у поточному опалювальному сезоні лягло на АЕС — міністр енергетики України

У поточному опалювальному сезоні в Україні споживання електроенергії зросло приблизно на 6%, а споживання газу впало приблизно на стільки ж. Основне навантаження несе атомна генерація. Про розповів міністр енергетики Германа Галущенка, який транслювався в Youtube.

Передає РБК-Україна.

Зокрема, частка АЕС у виробництві електроенергії в 2021 році зросла до 55% в порівнянні з 51% в 2020 році. Крім того, ТЕС і ТЕЦ дають 29-30% електроенергії, а ГЕС і ГАЕС — близько 6%.

«Система абсолютно збалансована та забезпечена необхідними ресурсами», — сказав Галущенко і додав, що в системі є необхідний запас потужностей.

Міністр також повідомив, що запаси вугілля на складах за останній місяць зросли з 518 до 714 тисяч тонн за рахунок постачання морським шляхом.

Раніше Термінал писав, що в українських ПСГ достатньо газу для проходження опалювального сезону — Шмигаль.