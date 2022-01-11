Споживання електроенергії цього опалювального сезону зросло на 6%

Споживання електроенергії цього опалювального сезону у порівнянні з попереднім зросло на 6%.

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Відбувається суттєве збільшення споживання електричної енергії. Якщо порівнювати з минулим опалювальним сезоном, то споживання електроенергії зросло приблизно на 6%», — сказав Галущенко.

При цьому приблизно на 5-6% знизилося споживання природного газу.

За словами Галущенка, наразі основне навантаження в енергосистемі несе атомна генерація — у 2021 році її частка в енергобалансі зросла до 55% у порівнянні із 51% станом на 2020-ий. Теплова генерація займає близько 29-30%, гідрогенерація — близько 7-8% у балансі.

Як повідомлялося, у 2021 році виробництво електроенергії в Україні становило 156,576 млрд кВт-годин, що на 5,8% більше, ніж за 2020-ий. Основну частку в загальному виробництві електроенергії торік мали АЕС – 55,1%. Частка ТЕС та ТЕЦ склала 29,3%, ГЕС та ГАЕС – 6,7%. Частка виробництва електроенергії з відновлюваних джерел становить 8%.

Читайте в «Терміналі», Україна увійшла у морозний період із достатніми запасами палива, які дозволять повністю забезпечити себе електроенергією.