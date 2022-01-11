Споживання електроенергії цього опалювального сезону зросло на 6%

Обновлено: Январь 11, 2022. Тэги: ,

Споживання електроенергії цього опалювального сезону зросло на 6%
Споживання електроенергії цього опалювального сезону у порівнянні з попереднім зросло на 6%.

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Відбувається суттєве збільшення споживання електричної енергії. Якщо порівнювати з минулим опалювальним сезоном, то споживання електроенергії зросло приблизно на 6%», — сказав Галущенко.

При цьому приблизно на 5-6% знизилося споживання природного газу.

За словами Галущенка, наразі основне навантаження в енергосистемі несе атомна генерація — у 2021 році її частка в енергобалансі зросла до 55% у порівнянні із 51% станом на 2020-ий. Теплова генерація займає близько 29-30%, гідрогенерація — близько 7-8% у балансі.

Як повідомлялося, у 2021 році виробництво електроенергії в Україні становило 156,576 млрд кВт-годин, що на 5,8% більше, ніж за 2020-ий. Основну частку в загальному виробництві електроенергії торік мали АЕС – 55,1%. Частка ТЕС та ТЕЦ склала 29,3%, ГЕС та ГАЕС – 6,7%. Частка виробництва електроенергії з відновлюваних джерел становить 8%.

Читайте в «Терміналі», Україна увійшла у морозний період із достатніми запасами палива, які дозволять повністю забезпечити себе електроенергією.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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