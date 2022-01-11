Видобуток газу Нафтогазом у минулому році знизився майже на 4%

Річний видобуток природного газу за 2021 рік сягнув 13,67 млрд куб. м, з яких 12,93 млрд куб. м було передано на потреби споживачів. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року зниження видобутку становить 3,97% або 0,56 млрд куб. м. Обсяг переданого газу зменшився на 3,84% або 0,52 млрд куб. м відповідно.

Повідомляє Укргазвидобування.

Разом з тим, у грудні 2021 року АТ «Укргазвидобування» забезпечило видобуток 1,109 млрд куб. м природного газу для потреб українських споживачів (товарного газу – без урахування витрат на власні виробничі потреби). Це на 2,6 млн куб. м газу більше ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, до кінця грудня 2021 року компанія забезпечила зростання середньодобового видобутку газу до рівня 38,3 млн куб. м, що на 0,2 млн куб. м більше ніж за аналогічний період минулого року.

Стабілізації видобутку вдалося досягти завдяки запуску оновленої Червонодонецької компресорної станції на Шебелинському родовищі та низки продуктивних свердловин. Йдеться про свердловину на нещодавно відкритому Скиданівському родовищі, яка дає 200 тис. куб. м газу на добу, та інших свердловин, які вийшли в грудні з буріння із загальним добовим дебітом в 430 тис. куб. м.

Впродовж 2021 року Укргазвидобування:

пробурено та підключено до наземної інфраструктури 50 нових свердловин;

проведено 243 капітальних ремонти свердловин; здійснено 609 колтюбінгових операцій;

105 операцій з гідророзриву пласта; проведено 11 операцій з буріння бічних стовбурів;

обладнано системою механізованого видобутку 77 свердловин.

Станом на кінець 2021 року виконано проект з обладнання системою дистанційного моніторингу 386 високодебітних свердловин. Проведено 2 973 геофізичних досліджень та інших робіт в свердловинах силами внутрішнього та зовнішніх підрядників, що на 21% більше запланованого обсягу.

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