Видобуток газу Нафтогазом у минулому році знизився майже на 4%

Обновлено: Январь 11, 2022. Тэги: ,

Видобуток газу Нафтогазом у минулому році знизився майже на 4%

Річний видобуток природного газу за 2021 рік сягнув 13,67 млрд куб. м, з яких 12,93 млрд куб. м було передано на потреби споживачів. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року зниження видобутку становить 3,97% або 0,56 млрд куб. м. Обсяг переданого газу зменшився на 3,84% або 0,52 млрд куб. м відповідно.

Повідомляє Укргазвидобування.

Разом з тим, у грудні 2021 року АТ «Укргазвидобування» забезпечило видобуток 1,109 млрд куб. м природного газу для потреб українських споживачів (товарного газу – без урахування витрат на власні виробничі потреби). Це на 2,6 млн куб. м газу більше ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, до кінця грудня 2021 року компанія забезпечила зростання середньодобового видобутку газу до рівня 38,3 млн куб. м, що на 0,2 млн куб. м більше ніж за аналогічний період минулого року.

Стабілізації видобутку вдалося досягти завдяки запуску оновленої Червонодонецької компресорної станції на Шебелинському родовищі та низки продуктивних свердловин. Йдеться про свердловину на нещодавно відкритому Скиданівському родовищі, яка дає 200 тис. куб. м газу на добу, та інших свердловин, які вийшли в грудні з буріння із загальним добовим дебітом в 430 тис. куб. м.

Впродовж 2021 року Укргазвидобування:

  • пробурено та підключено до наземної інфраструктури 50 нових свердловин;
  • проведено 243 капітальних ремонти свердловин; здійснено 609 колтюбінгових операцій;
  • 105 операцій з гідророзриву пласта; проведено 11 операцій з буріння бічних стовбурів;
  • обладнано системою механізованого видобутку 77 свердловин.

Станом на кінець 2021 року виконано проект з обладнання системою дистанційного моніторингу 386 високодебітних свердловин. Проведено 2 973 геофізичних досліджень та інших робіт в свердловинах силами внутрішнього та зовнішніх підрядників, що на 21% більше запланованого обсягу.

Читайте у Терміналі: Укргазвидобування запустило в роботу надглибоку свердловину з високим дебітом газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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