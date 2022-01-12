ГарПок реалізував «зеленої» електроенергії майже на мільярд

Обновлено: Январь 12, 2022. Тэги: , ,

ГарПок реалізував «зеленої» електроенергії майже на мільярд
ДП «Гарантований покупець» 11 січня продало на аукціонах майже 255 тис. МВт-год. електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) на 955 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДП.

«Торги відбувалися 11 січня 2022 року на Українській енергетичній біржі. Гарантований покупець виставив 255 тисяч МВт-год «зеленої» електроенергії. Період постачання – лютий 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом аукціон приніс підприємству понад 955 млн грн, з яких 175 млн грн вдалося заробити від підвищення ціни у процесі торгів. Держпідприємство реалізувало понад 99% виставленого товару.

Як повідомлялося, ДП «Гарантований покупець» у 2021 році виплатило 70 млрд гривень виробникам електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.

«Гарантований покупець» є посередником між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії, а також купує електроенергію для потреб населення.

Читайте в «Терміналі», ДП «Гарантований покупець» 5 січня продало на аукціонах 54 тисячі МВт-год. електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) на 190 млн грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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