ГарПок реалізував «зеленої» електроенергії майже на мільярд

Про це повідомляє пресслужба ДП.
«Торги відбувалися 11 січня 2022 року на Українській енергетичній біржі. Гарантований покупець виставив 255 тисяч МВт-год «зеленої» електроенергії. Період постачання – лютий 2022 року», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом аукціон приніс підприємству понад 955 млн грн, з яких 175 млн грн вдалося заробити від підвищення ціни у процесі торгів. Держпідприємство реалізувало понад 99% виставленого товару.
Як повідомлялося, ДП «Гарантований покупець» у 2021 році виплатило 70 млрд гривень виробникам електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.
«Гарантований покупець» є посередником між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії, а також купує електроенергію для потреб населення.
Читайте в «Терміналі», ДП «Гарантований покупець» 5 січня продало на аукціонах 54 тисячі МВт-год. електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) на 190 млн грн.