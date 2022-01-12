Кабмін зобов’язав приватні компанії продавати газ на біржі

Кабінет міністрів України затвердив порядок організації та проведення біржових торгів із продажу природного газу власного видобутку (приватними компаніями) на біржі для задоволення потреб соціальної сфери.

Відповідну постанову «Про затвердження Порядку організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість» уряд ухвалив на засіданні 12 січня.

«Для забезпечення можливості видобувникам продавати газ для таких виробників (виробників соціальних товарів — ред.) Міненерго розробило порядок організації біржових торгів, що передбачає впровадження європейських ринкових правил та стандартів. Видобувники матимуть право самостійно формувати терміни продажу, обсяги лотів — в межах 20% від видобутку. Механізм діятиме відповідно до закону «Про ринок природного газу» для усунення перекосів ціноутворення та запобігання дестабілізації ринку, викликаних значним зростанням ціни газу на світових хабах, та з метою підтримання виробників соціально орієнтованих товарів. Цей механізм збалансує попит на газ з боку незахищених виробників соціальних товарів і ринковою пропозицію», — коментується постанова у повідомленні Міністерства енергетики.

Документ розроблено для реалізації ініціативи Кабінету міністрів щодо захисту населення від зростання цін на продовольчі товари, що мають істотну соціальну значущість.

Так, 30 грудня 2021 року Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою газовидобувні компанії зобов’язані реалізувати на біржі в межах 20% газу, видобутого в Україні у період дії карантину, але не довше ніж до 1 травня 2022 року.

Документ також встановлює граничний рівень постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не більше 24% для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість. Торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання встановлюється на рівні 1%.

Нагадаємо, перелік суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, затверджено наказом Мінагрополітики від 5 січня 2022 року.