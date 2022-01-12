ОГТСУ торік провів діагностику майже 2 тисяч кілометрів газопроводів

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) у 2021 році провів діагностику 1914 км магістральних газопроводів.



Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

«Загалом у 2021 році Оператор ГТС України спільно з компанією ROSEN Europe B.V. виконали весь запланований на рік обсяг польових робіт на восьми ділянках МГ (магістрального газопроводу – ред.) «Уренгой – Помари – Ужгород» та семи ділянках МГ «Прогрес», загальною протяжністю понад 1914 км», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у грудні минулого року компанія завершила комплекс перед діагностичної очистки й внутрішньотрубної діагностики магістрального газопроводу «Прогрес» DN 1400 на ділянці КС «Гусятин» – КС «Богородчани».

Зазначається, що нині тривають етапи отримання та перевірки звітів, наданих за результатами діагностики. Під час обстеження газопроводів було записано понад 836 Гб інформації, зібраної інтелектуальними поршнями ROSEN. До кінця 2024 року ОГТСУ планує обстежити понад 4,5 тис. км газопроводів DN 1400.

Як повідомлялося, у лютому 2021 року ОГТСУ домовився з компанією ROSEN Europe B.V., що входить до складу швейцарської ROSEN Group, про проведення внутрішньотрубного діагностування магістральних газопроводів України. На балансі ТОВ «Оператор ГТС України» понад 33 тис. км газопроводів.

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