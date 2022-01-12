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ОГТСУ торік провів діагностику майже 2 тисяч кілометрів газопроводів

Обновлено: Январь 12, 2022. Тэги: ,

ОГТСУ торік провів діагностику майже 2 тисяч кілометрів газопроводів

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) у 2021 році провів діагностику 1914 км магістральних газопроводів.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

«Загалом у 2021 році Оператор ГТС України спільно з компанією ROSEN Europe B.V. виконали весь запланований на рік обсяг польових робіт на восьми ділянках МГ (магістрального газопроводу – ред.) «Уренгой – Помари – Ужгород» та семи ділянках МГ «Прогрес», загальною протяжністю понад 1914 км», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у грудні минулого року компанія завершила комплекс перед діагностичної очистки й внутрішньотрубної діагностики магістрального газопроводу «Прогрес» DN 1400 на ділянці КС «Гусятин» – КС «Богородчани».

Зазначається, що нині тривають етапи отримання та перевірки звітів, наданих за результатами діагностики. Під час обстеження газопроводів було записано понад 836 Гб інформації, зібраної інтелектуальними поршнями ROSEN. До кінця 2024 року ОГТСУ планує обстежити понад 4,5 тис. км газопроводів DN 1400.

Як повідомлялося, у лютому 2021 року ОГТСУ домовився з компанією ROSEN Europe B.V., що входить до складу швейцарської ROSEN Group, про проведення внутрішньотрубного діагностування магістральних газопроводів України. На балансі ТОВ «Оператор ГТС України» понад 33 тис. км газопроводів.

Читайте також в «Терміналі», у 2021 році обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу в Україну склав 2,6 млрд куб.м, що в 6 разів менше, ніж у 2020 році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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