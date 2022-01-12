Реактори ВВЕР‑440 отримуватимуть паливо від Westinghouse з 2025 року — Енергоатом

Два реактори ВВЕР‑440 на Рівненській атомній електростанції почнуть отримувати паливо від американської компанії Westinghouse у 2025 році.

Про це в інтерв’ю журналу «Енергобізнес» сказав т. в. о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

«Зараз уже 7 енергоблоків ВВЕР‑1000 завантажені паливом Westinghouse, ще у нас є два ВВЕР‑440 — щодо них ми підписали з Westinghouse договір, згідно з яким компанія розпочне поставки палива на ці блоки у 2025 році», — сказав Котін.

Керівник Енергоатома нагадав, що робота з диверсифікації постачання палива для атомної генерації розпочалася ще у 2000 році, коли єдиним постачальником була російська компанія «ТВЕЛ». Паливо від Westinghouse використовується на українських атомних електростанціях близько 10 років.

За словами Котіна, відповідно до принципу диверсифікації необхідно, щоб частка одного постачальника не перевищувала 60%.

Згодом в Енергоатомі планують розглянути можливість відмови від постачання російського палива для АЕС зі збереженням принципу диверсифікації.

«Для нього зараз ми виготовляємо хвостовики та головки паливних касет на нашому заводі «Атоменергомаш». Сподіваємося за 4‑5 років освоїти виробництво інших складових палива, але деякі елементи, включаючи збагачене паливо, нам доведеться докуповувати, але ми зможемо самостійно забезпечити збірку всіх елементів», — прокоментував Котін можливість виробництва паливних касет в Україні.

Він також наголосив, що на українських АЕС є запас палива на 2,5 року.

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