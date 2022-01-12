Ремонти електромереж з відключенням споживачів не повинні здійснюватися в опалювальний період — Міненерго

11 січня під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка відбулася нарада щодо забезпечення споживачів безперебійним електропостачанням.

Повідомляє Міненерго.

Участь у нараді також взяли члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, представники НЕК «Укренерго», Державної інспекції енергетичного нагляду України, ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» та «ДТЕК мережі».

Учасники наради дійшли висновку щодо необхідності перегляду нормативно-правової бази, яка регулює діяльність ОСР в частині проведення ремонтних кампаній із забезпеченням безперебійного електропостачання споживачам, особливо в осінньо-зимовий період.

Завданням ОСР при плануванні ремонтів є скорочення та максимальне перенесення на міжопалювальний період робіт, які вимагають відключення від електромереж без забезпечення альтернативного живлення.

Члени НКРЕКП своєю чергою запевнили у готовності напрацювати найближчим часом відповідні зміни до нормативних актів Регулятора.

У ході наради також було наголошено на доцільності впровадження механізму обліку та контролю сумарного часу знеструмлення споживача протягом року, який би враховував усі типи відключень.

Раніше Термінал писав, що споживання електроенергії цього опалювального сезону зросло на 6%.