Ремонти електромереж з відключенням споживачів не повинні здійснюватися в опалювальний період — Міненерго

Обновлено: Январь 12, 2022. Тэги: , , , ,

Ремонти електромереж з відключенням споживачів не повинні здійснюватися в опалювальний період — Міненерго

11 січня під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка відбулася нарада щодо забезпечення споживачів безперебійним електропостачанням.

Повідомляє Міненерго.

Участь у нараді також взяли члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, представники НЕК «Укренерго», Державної інспекції енергетичного нагляду України, ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» та «ДТЕК мережі».

Учасники наради дійшли висновку щодо необхідності перегляду нормативно-правової бази, яка регулює діяльність ОСР в частині проведення ремонтних кампаній із забезпеченням безперебійного електропостачання споживачам, особливо в осінньо-зимовий період.

Завданням ОСР при плануванні ремонтів є скорочення та максимальне перенесення на міжопалювальний період робіт, які вимагають відключення від електромереж без забезпечення альтернативного живлення.

Члени НКРЕКП своєю чергою запевнили у готовності напрацювати найближчим часом відповідні зміни до нормативних актів Регулятора.

У ході наради також було наголошено на доцільності впровадження механізму обліку та контролю сумарного часу знеструмлення споживача протягом року, який би враховував усі типи відключень.

Раніше Термінал писав, що споживання електроенергії цього опалювального сезону зросло на 6%.

Автор:

(Всего статей: 19643)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: