Saudi Aramco постачатиме польському Orlen до 400 тис барелів нафти на день

Польський енергетичний концерн Orlen та саудівська нафтова компанія Saudi Aramco підписали договір на постачання нафти.
Про це повідомив голова Orlen Даніель Обайтек, репрезентуючи стратегічні плани розвитку компанії, пише АНГІ.
Він зазначив, що договір підписано на постачання до 400 тисяч барелів нафти на день. «Об’єднаний концерн (Orlen — ред.) переробляє понад 40 мільйонів тонн нафти (на рік — ред.). Чехії», — сказав Обайтек. Крім того, польська компанія продає 30% Гданського нафтопереробного заводу саудівської державної нафтової компанії.
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