Уряд зобов’язав Нафтогаз витратитись на встановлення малих СЕС

НАК «Нафтогаз» витратить до 200 млн грн для встановлення малих сонячних електростанцій у Донецький, Луганський та Херсонський областях.
Передає Економічна правда.
Своїм розпорядженням, прийнятим 12 січня, уряд зобов’язав «Нафтогаз» реалізувати соціальну програму щодо відновлення добробуту жителів Донецької, Луганської та Херсонської областей.
Зокрема, передбачене встановлення таких електростанцій на будівлях соціальної інфраструктури та правоохоронних органів.
Також СЕС будуть використовуватися для освітлення пішохідних переходів та місць загального користування.
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