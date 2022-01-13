2022-01-13: Нафта дешевшає після підйому цін напередодні до 2-місячних максимумів

Обновлено: Январь 13, 2022. Тэги: , ,

2022-01-13: Нафта дешевшає після підйому цін напередодні до 2-місячних максимумів

Нафтові ціни корекційно знижуються сьогодні після підйому напередодні до максимальних рівнів більш ніж за два місяці на даних про скорочення запасів в США.

Передає Investing.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:35 за Києвом становила $84,43 за барель, що на $0,24 (0,28%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $ 0,95 (1,1%) — до $84,67 за барель, максимуму з 9 листопада.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила на цей час $82,40 за барель, що на $0,24 (0,29%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. До закриття торгів у середу вартість цих контрактів піднялася на $1,42 (1,8%) і склала $82,64 за барель, також найвищого значення з 9 листопада.

Доповідь Міненерго США, опублікована в середу, показала зниження комерційних запасів нафти в країні минулого тижня на 4,55 млн барелів — до 413,3 млн барелів, мінімального рівня з 2018 року. Експерти, опитані Bloomberg, в середньому очікували зменшення резервів на 1,85 млн барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, опустилися на 2,5 млн барелів, у стратегічному нафтовому резерві (SPR) — на 300 тис. барелів.

У той же час, видобуток нафти в Штатах минулого тижня скоротився на 100 тис. барелів на добу, до 11,7 млн б/д.

Раніше Термінал писав, що нафта Brent на лондонській біржі торгується майже по $84 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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