Біржова торгівля газом для виробників соціальних товарів відбуватиметься за європейськими стандартами

Обновлено: Январь 13, 2022. Тэги: , ,

Біржова торгівля газом для виробників соціальних товарів відбуватиметься за європейськими стандартами
Біржова торгівля газом українського видобутку для потреб виробників товарів, які мають соціальне значення, передбачає впровадження європейських ринкових правил та стандартів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

«Для забезпечення можливості видобувникам продавати газ для таких виробників Міненерго розробило Порядок організації біржових торгів, що передбачає впровадження європейських ринкових правил та стандартів. Видобувники матимуть право самостійно формувати терміни продажу, обсяги лотів — в межах 20% від видобутку», — запевняють у міністерстві.

Механізм діятиме відповідно до Закону «Про ринок природного газу», очікується, що він збалансує попит на газ з боку незахищених виробників соціальних товарів і ринкову пропозицію.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на черговому засіданні у середу розглянув проєкт постанови про затвердження порядку організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість.

Кабінет Міністрів до 30 квітня 2022 року обмежив вартість природного газу для виробників борошна, хліба, молока, курятини, соняшникової олії. Для таких покупців граничний рівень постачальницько-збутової надбавки до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) встановлено на рівні не більше 24%.

Читайте в «Терміналі», Кабінет міністрів України затвердив порядок організації та проведення біржових торгів із продажу природного газу власного видобутку (приватними компаніями) на біржі для задоволення потреб соціальної сфери.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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