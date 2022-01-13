Біржова торгівля газом для виробників соціальних товарів відбуватиметься за європейськими стандартами

Біржова торгівля газом українського видобутку для потреб виробників товарів, які мають соціальне значення, передбачає впровадження європейських ринкових правил та стандартів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

«Для забезпечення можливості видобувникам продавати газ для таких виробників Міненерго розробило Порядок організації біржових торгів, що передбачає впровадження європейських ринкових правил та стандартів. Видобувники матимуть право самостійно формувати терміни продажу, обсяги лотів — в межах 20% від видобутку», — запевняють у міністерстві.

Механізм діятиме відповідно до Закону «Про ринок природного газу», очікується, що він збалансує попит на газ з боку незахищених виробників соціальних товарів і ринкову пропозицію.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на черговому засіданні у середу розглянув проєкт постанови про затвердження порядку організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість.

Кабінет Міністрів до 30 квітня 2022 року обмежив вартість природного газу для виробників борошна, хліба, молока, курятини, соняшникової олії. Для таких покупців граничний рівень постачальницько-збутової надбавки до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) встановлено на рівні не більше 24%.

Читайте в «Терміналі», Кабінет міністрів України затвердив порядок організації та проведення біржових торгів із продажу природного газу власного видобутку (приватними компаніями) на біржі для задоволення потреб соціальної сфери.