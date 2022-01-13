Других енергоблок Білоруської АЕС включать у мережу до літа — Біленерго

Заступник генерального директора ДПО «Біленерго» Сергій Бобович розповів про майбутні етапи роботи перед введенням другого енергоблоку БілАЕС в експлуатацію під час онлайн-конференції.

Передає БЕЛТА.

«Роботи з введення в експлуатацію енергоблоку включають наступні основні етапи: передпускові налагоджувальні роботи, фізичний пуск реактора, енергетичний пуск, дослідно-промислова експлуатація. Зараз ми вже приступили до фізичного пуску. Завершено завантаження ядерного палива в реактор другого енергоблоку. Далі будуть виконані роботи по збірці і ущільненню реактора з проведенням необхідних гідравлічних випробувань, переведення реакторної установки в гарячий стан і її виведення на мінімально контрольований рівень потужності», — сказав Сергій Бобович.

«Енергетичний пуск полягає у виведенні реактора з рівня потужності фізпуску до рівня, достатнього для пуску турбіни. Потім здійснюється виведення на проміжні рівні потужності, стабілізація роботи на цих рівнях, проводяться необхідні перевірки і випробування обладнання і систем. І вже після цього приступимо до дослідно-промислової експлуатації. Планується, що до літа 2022 року другий енергоблок вже буде включений в мережу», — зазначив заступник гендиректора ДПО «Біленерго».

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