Сенат США сьогодні проголосує щодо введення нових санкцій проти Північного потоку-2

Сенат США призначив на четвер голосування щодо законопроекту, який наказує президенту Джо Байдену посилити санкції проти трубопроводу Північний потік-2, повідомила прес-служба палати.

Передає Прайм.

Для прийняття ініціативи сенатора-республіканця Теда Круза потрібно 60 голосів, тобто підтримка не менше десяти демократів-однопартійців Байдена, чия адміністрація, як писала місцева преса, агітує проти законопроекту.

«Сенат перервав свою роботу ввечері в середу і знову збереться о 10:00 ранку в четвер (17:00 за Києвом). На цей час заплановано обговорення (законопроекту) S.3436 щодо санкцій проти трубопроводу «Північний потік -2″. Після перерви з 12: 45 до 14:15 (19:45-21:45 за Києвом) сенат проголосує за S.3436 з порогом в 60 голосів», — йдеться в повідомленні.

Законопроект наказує президенту ввести санкції проти «будь-якої посадової особи структури, створеної для або відповідальної за планування, будівництво або експлуатацію» трубопроводу, а також самої такої структури. Круз намагається таким чином домогтися скасування звільнення від американських рестрикцій оператора проекту-компанії Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора Маттіаса Варніга. Санкції передбачають блокування активів в американській юрисдикції і заборону на в’їзд в США.

Раніше Термінал писав, що терміни сертифікації газопроводу «Північний потік-2″ не мають принципового значення для Росії — постпред РФ при ЄС.