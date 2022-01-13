Сенат США сьогодні проголосує щодо введення нових санкцій проти Північного потоку-2

Обновлено: Январь 13, 2022. Тэги: ,

Сенат США сьогодні проголосує щодо введення нових санкцій проти Північного потоку-2

Сенат США призначив на четвер голосування щодо законопроекту, який наказує президенту Джо Байдену посилити санкції проти трубопроводу Північний потік-2, повідомила прес-служба палати.

Передає Прайм.

Для прийняття ініціативи сенатора-республіканця Теда Круза потрібно 60 голосів, тобто підтримка не менше десяти демократів-однопартійців Байдена, чия адміністрація, як писала місцева преса, агітує проти законопроекту.

«Сенат перервав свою роботу ввечері в середу і знову збереться о 10:00 ранку в четвер (17:00 за Києвом). На цей час заплановано обговорення (законопроекту) S.3436 щодо санкцій проти трубопроводу «Північний потік -2″. Після перерви з 12: 45 до 14:15 (19:45-21:45 за Києвом) сенат проголосує за S.3436 з порогом в 60 голосів», — йдеться в повідомленні.

Законопроект наказує президенту ввести санкції проти «будь-якої посадової особи структури, створеної для або відповідальної за планування, будівництво або експлуатацію» трубопроводу, а також самої такої структури. Круз намагається таким чином домогтися скасування звільнення від американських рестрикцій оператора проекту-компанії Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора Маттіаса Варніга. Санкції передбачають блокування активів в американській юрисдикції і заборону на в’їзд в США.

Раніше Термінал писав, що терміни сертифікації газопроводу «Північний потік-2″ не мають принципового значення для Росії — постпред РФ при ЄС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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