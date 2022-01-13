Укртранснафта транспортувала рекордний обсяг нафти на заводи країни

«Укртранснафта» минулого року транспортувала на нафтопереробні заводи України 3 млн тонн нафти.
Це на 15% перевищує показники 2020 року та стало найбільшим обсягом з 2012 року, пише АНГІ.
Водночас транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України зменшився за рік на 3,2% – до 12,7 мільйона тонн. Таким чином, загальний обсяг транспортування нафти компанією становив 15,7 мільйона тонн, що на 0,2% менше, ніж у 2020 році. У грудні 2021 року загальний обсяг транспортування нафти збільшився, у порівнянні з груднем 2020 року, на 29% – до 1,5 мільйонів тонн. Зокрема, збільшився як транзит нафти на 28,1% до 1,2 мільйона тонн, так і обсяг транспортування нафти на НПЗ України — на 33,2% до 267 тисяч тонн.