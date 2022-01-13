Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі

Обновлено: Январь 13, 2022. Тэги: , , ,

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі
Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає збитків економіці Європи.

Про це пише Bloomberg.

«Росія може збільшити постачання газу щонайменше на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими, попри високі ціни», —  заявив Біроль у коментарі журналістам.

Це еквівалентно 3 мільярдам кубометрів на місяць, або новій партії скрапленого газу, що прибуває щодня.

«Європа бореться з енергетичною кризою, яка призвела до того, що ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні місяці. Запаси газу на континенті нині найнижчі за більш ніж десятиліття, а два найхолодніших місяці року тільки почалися», — пише видання.

«Через поведінку Росії на європейському газовому ринку існує сильна напруженість… Поточний дефіцит у сховищах в Європейському Союзі значною мірою пов’язаний з Газпромом», — сказав Біроль.

За даними МЕА, постачання російського газу до Європи скоротилися на 25% у четвертому кварталі 2021 року у порівнянні з минулим роком і знизилися на 22% у порівнянні з допандемічним рівнем.

Москва обмежує постачання газу на континент, тоді як інші постачальники, такі як Норвегія, Алжир та Азербайджан, нарощують їх, сказав Біроль.

«Сховища газу в ЄС заповнені лише на 51% у порівнянні з приблизно 70% зазвичай. Газпром відповідає за половину дефіциту запасів у Європі», — сказав Біроль.

Раніше «Термінал» писав, вартість газу та електроенергії в Європі зберігатиметься високою, принаймні наступні 20 років, негативно впливаючи на конкурентоспроможність галузей, у яких задіяно майже 30 мільйонів людей. Фатіх Бірол, головний економіст МЕА, каже, що різниця в цінах між ЄС та США триватиме набагато довше, ніж очікувалося, повідомляє The Financial Times.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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