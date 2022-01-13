Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі

Про це пише Bloomberg.
«Росія може збільшити постачання газу щонайменше на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими, попри високі ціни», — заявив Біроль у коментарі журналістам.
Це еквівалентно 3 мільярдам кубометрів на місяць, або новій партії скрапленого газу, що прибуває щодня.
«Європа бореться з енергетичною кризою, яка призвела до того, що ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні місяці. Запаси газу на континенті нині найнижчі за більш ніж десятиліття, а два найхолодніших місяці року тільки почалися», — пише видання.
«Через поведінку Росії на європейському газовому ринку існує сильна напруженість… Поточний дефіцит у сховищах в Європейському Союзі значною мірою пов’язаний з Газпромом», — сказав Біроль.
За даними МЕА, постачання російського газу до Європи скоротилися на 25% у четвертому кварталі 2021 року у порівнянні з минулим роком і знизилися на 22% у порівнянні з допандемічним рівнем.
Москва обмежує постачання газу на континент, тоді як інші постачальники, такі як Норвегія, Алжир та Азербайджан, нарощують їх, сказав Біроль.
«Сховища газу в ЄС заповнені лише на 51% у порівнянні з приблизно 70% зазвичай. Газпром відповідає за половину дефіциту запасів у Європі», — сказав Біроль.
Раніше «Термінал» писав, вартість газу та електроенергії в Європі зберігатиметься високою, принаймні наступні 20 років, негативно впливаючи на конкурентоспроможність галузей, у яких задіяно майже 30 мільйонів людей. Фатіх Бірол, головний економіст МЕА, каже, що різниця в цінах між ЄС та США триватиме набагато довше, ніж очікувалося, повідомляє The Financial Times.