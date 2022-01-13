Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає збитків економіці Європи.

Про це пише Bloomberg.

«Росія може збільшити постачання газу щонайменше на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими, попри високі ціни», — заявив Біроль у коментарі журналістам.

Це еквівалентно 3 мільярдам кубометрів на місяць, або новій партії скрапленого газу, що прибуває щодня.

«Європа бореться з енергетичною кризою, яка призвела до того, що ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні місяці. Запаси газу на континенті нині найнижчі за більш ніж десятиліття, а два найхолодніших місяці року тільки почалися», — пише видання.

«Через поведінку Росії на європейському газовому ринку існує сильна напруженість… Поточний дефіцит у сховищах в Європейському Союзі значною мірою пов’язаний з Газпромом», — сказав Біроль.

За даними МЕА, постачання російського газу до Європи скоротилися на 25% у четвертому кварталі 2021 року у порівнянні з минулим роком і знизилися на 22% у порівнянні з допандемічним рівнем.

Москва обмежує постачання газу на континент, тоді як інші постачальники, такі як Норвегія, Алжир та Азербайджан, нарощують їх, сказав Біроль.

«Сховища газу в ЄС заповнені лише на 51% у порівнянні з приблизно 70% зазвичай. Газпром відповідає за половину дефіциту запасів у Європі», — сказав Біроль.

Раніше «Термінал» писав, вартість газу та електроенергії в Європі зберігатиметься високою, принаймні наступні 20 років, негативно впливаючи на конкурентоспроможність галузей, у яких задіяно майже 30 мільйонів людей. Фатіх Бірол, головний економіст МЕА, каже, що різниця в цінах між ЄС та США триватиме набагато довше, ніж очікувалося, повідомляє The Financial Times.