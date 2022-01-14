2022-01-14: Ціни на нафту стабілізуються після зниження напередодні

Обновлено: Январь 14, 2022. Тэги: , , , , , , , ,

2022-01-14: Ціни на нафту стабілізуються після зниження напередодні

Ціни на нафту змінюються незначно та різноспрямовано, інвестори фіксують прибуток після впевненого підвищення котирувань раніше цього тижня.

Тим часом нафтові ціни можуть продемонструвати тижневе зростання вчетверте поспіль на тлі ознак збереження світового попиту, попри новий штам коронавірусу «Омікрон», пише Investing.com.

Доповідь Міненерго США, опублікована в середу, показала зниження комерційних запасів нафти в країні минулого тижня на 4,55 млн барелів — до 413,3 млн барелів, мінімального рівня з 2018 року.

Експерти, опитані агентством Bloomberg, в середньому очікували на зменшення резервів на 1,85 млн барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафту, що торгується на NYMEX, опустилися на 2,5 млн барелів, у стратегічному нафтовому резерві (SPR) — на 300 тис. барелів. Ціни на нафту на цей час майже повністю відіграли втрати, понесені наприкінці минулого року на тлі тривог щодо поширення коронавірусу та вивільнення США стратегічних резервів.

Вартість березневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:33 кск у п’ятницю становить $84,48 за барель, що на $0,01 (0,01%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $0,2 (0,2%) – до $84,47 за барель. Ціна ф’ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу на $0,17 (0,21%) — до $81,95 за барель. До закриття торгів у четвер вартість цих контрактів знизилася на $0,52 (0,6%) і становить $82,12 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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