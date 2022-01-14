Кліматичні інвестори з портфелем у €50 трлн проти газу в «зеленому» списку ЄС

На думку групи кліматичних інвесторів з активами на суму 50 трильйонів євро, природний газ має бути виключений із європейського списку «зеленої» таксономії.

Проте, група все ще не вирішила, чи слід розглядати ядерну енергетику як стійку інвестицію, пише Euractiv.

«Зелена» таксономія – це перелік стійких видів діяльності, у які потрібно інвестувати задля досягнення вуглецевої нейтральності. У відкритому листі група інституційних інвесторів зі зміни клімату (The Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC), потужна коаліція пенсійних фондів та керуючих активами, попередила, що використання викопного газу як стійкої інвестиції ризикує направити капітал на діяльність, несумісну з кліматичними амбіціями ЄС.

Таксономія призначена для того, щоб дати інвесторам керівництво зі стійких технологій, щоб уникнути ситуації, коли компанії стверджують, що витрачають гроші на «зелену» діяльність, яка насправді неефективна або завдає шкоди навколишньому середовищу.

Однак, останній список стійких інвестицій піддався широкій критиці за включення ядерних та газових проєктів, які деякі захисники навколишнього середовища вважають такими, що підривають кліматичні амбіції законодавства. «Являючись наріжним каменем програми сталого фінансування ЄС, включення газу підірве довіру до таксономії, а також власну відданість ЄС кліматичній нейтральності до 2050 року», – заявила Стефані Пфайфер, генеральний директор IIGCC.

«Термінал» писав, Європейська комісія запропонувала вважати деякі газові та атомні електростанції «зеленими».