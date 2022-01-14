Кліматичні інвестори з портфелем у €50 трлн проти газу в «зеленому» списку ЄС

Обновлено: Январь 14, 2022. Тэги: ,

Кліматичні інвестори з портфелем у €50 трлн проти газу в «зеленому» списку ЄС

На думку групи кліматичних інвесторів з активами на суму 50 трильйонів євро, природний газ має бути виключений із європейського списку «зеленої» таксономії.

Проте, група все ще не вирішила, чи слід розглядати ядерну енергетику як стійку інвестицію, пише Euractiv.

«Зелена» таксономія – це перелік стійких видів діяльності, у які потрібно інвестувати задля досягнення вуглецевої нейтральності. У відкритому листі група інституційних інвесторів зі зміни клімату (The Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC), потужна коаліція пенсійних фондів та керуючих активами, попередила, що використання викопного газу як стійкої інвестиції ризикує направити капітал на діяльність, несумісну з кліматичними амбіціями ЄС.

Таксономія призначена для того, щоб дати інвесторам керівництво зі стійких технологій, щоб уникнути ситуації, коли компанії стверджують, що витрачають гроші на «зелену» діяльність, яка насправді неефективна або завдає шкоди навколишньому середовищу.

Однак, останній список стійких інвестицій піддався широкій критиці за включення ядерних та газових проєктів, які деякі захисники навколишнього середовища вважають такими, що підривають кліматичні амбіції законодавства. «Являючись наріжним каменем програми сталого фінансування ЄС, включення газу підірве довіру до таксономії, а також власну відданість ЄС кліматичній нейтральності до 2050 року», – заявила Стефані Пфайфер, генеральний директор IIGCC.

«Термінал» писав, Європейська комісія запропонувала вважати деякі газові та атомні електростанції «зеленими».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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